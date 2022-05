Mbi 4400 infermierë të punësuar që prej 2018

13:47 12/05/2022

Manastirliu: Rrisim kuotat e studimit. Autonomia spitalore me rëndësi

Në kuadër të Ditës Botërore të Infermierëve, ministrja Ogerta Manastirliu vlerësoi rolin e tyre në sistemin shëndetësor, duke bërë dhe bilancin se sa prej tyre janë punësuar në portal.

Portali i Infermierëve për Shqipërinë nga 2018, ka ndryshuar tërësisht qasjen por edhe besimin e infermierëve në procesin e rekrutimit apo të punësimit nëpërmjet një mekanizmi transparent, meritokratik, ku deri më sot nëpërmjet këtij portali, janë punësuar mbi 4400 infermierë dhe profesionistë të shkencave teknike mjekësore”.

Duke nisur nga viti i ardhshëm akademik do të ketë një rritje të kuotave në Fakultetin e Shkencave Teknike Mjekësore për infermierinë.

“Ne duke filluar nga viti i ri akademik 2022-2023 për Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, do të rritet me 100 kuota të reja në Fakultetin e Mjekësisë dhe me 100 kuota të reja në Fakultetin e Shkencave Teknike Mjekësore për Infermierinë. Ky është një hap i parë, por është një vizion në fakt i cili do të përkthehet në çdo vit me rritjen e numrit të kuotave”.

Autonomia spitalore sipas ministres Manastirliu pritet të ndryshojë rrënjësisht sistemin shëndetësor.

“Autonomia spitalore është modeli i cili do të krijojë në sistemin spitalor hapësira të reja të administrimit dhe menaxhimit të burimeve financiare dhe njerëzore në spitale. Do të ketë një mundësi që nëpërmjet kartës së autonomisë spitalore çdo spital të ofrojë pagesa dhe incentiva financiare për performancë. Sepse nuk mund të trajtohen të gjithë njësoj dhe të futen të gjithë infermierët dhe mjekët në një kategori”.

Në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tyre, Ministria e Shëndetësisë shpërndau certifikata vlerësimi për disa prej infermierëve.

