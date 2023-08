Mbi 6 mijë pasagjerë në Portin e Durrësit

18:00 12/08/2023

Fluks udhëtarësh dhe në Portin e Vlorës

Mbi 6 mijë pasagjerë dhe 2 mijë e 200 automjete kanë mbërritur në portin e Durrësit me 5 tragetet e linjave Bari dhe Ankona këtë fundjavë. Nga ana e policisë së kufirit punohet me kapacitet të plotë me 32 sportele për të shmangur pritjet dhe radhët e gjata.

Që prej fillimit të Gushtit nëpërmjet pikës kufitare të portit detar kanë hyrë rreth 80 mije shtetas si dhe 35 mijë automjete, duke shënuar një rritje me 30 për qind, kjo e krahasuar me një vit më parë.

Edhe në Portin e Vlorës prej ditësh vijon fluksi i lartë i pasagjerëve që vijnë me tragetet e linjës Brindisi – Vlorë.

Pamjet tregojnë qartë radhët e automjeteve dhe pasagjerëve. Këtë të shtunë mbërritën 2200 pasagjerë dhe hynë 430 automjete. Pjesa më e madhe e tyre janë emigrantë që vijnë për pushime, por nuk mungojnë as turistët e huaj.

Tv Klan