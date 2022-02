Mbi 81 mijë qytetarë të përfshirë te Këshillimi Kombëtar

17:24 01/02/2022

Vijon të rritet numri i qytetarëve që marrin pjesë në Këshillimin Kombëtar. Mbi 81 mijë qytetarë kanë plotësuar deri më tani pyetësorin. Në rritje ka ardhur edhe numri i qytetarëve që kanë kthyer përgjigje përmes postës.

“81,295 qytetarë janë përfshirë deri tani në Këshillimin Kombëtar – 64,037 i kanë dhënë opinionet e tyre përmes platformës https://keshillimikombetar.al dhe mbi 17,258 kanë kthyer me postë pyetësorët e plotësua! Faleminderit të gjithëve me garancinë se opinioni i tyre do të dëgjohet me respekt”, shkruan kryeministri Rama në Facebook.

Kreu i qeverisë ka falenderuar të gjithë qytetarët që e kanë plotësuar formularin dhe ka dhënë garancinë se opinioni i tyre do të dëgjohet me respekt.

“Le të dëgjojmë njëri-tjetrin si shqiptarë, si qytetarë, si njerëz të këtij vendi, duke dalë nga llogoret politike për t’u bashkuar në hapësirën e debatit për shtëpinë tonë, Shqipërinë”, tha Rama./tvklan.al