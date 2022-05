Mbi 900 ukrainas të strehuar në Shqipëri

15:49 01/05/2022

Ambasadori Shkurov vlerëson ndihmën e vendit tonë

Që prej fillimit të agresionit rus, qindra shtetas ukrainas janë strehuar në Shqipëri, mes tyre edhe shume fëmijë. Ambasadori i Ukrainës në Shqipëri Volodymyr Shkurov tregon shifrat zyrtare në një intervistë për Tv Klan.

Shkurov: Sipas të dhënave të Policisë së Shtetit Shqiptar, aktualisht janë më shumë se 900 persona kanë kaluar kufirin dhe ndodhen në Shqipëri. Disa prej tyre i janë drejtuar Ambasadës dhe kanë marrë ndihmë. Janë 298 të tillë, nga këto 182 janë të rritur dhe janë 116 fëmijë.

Si kanë mbërritur deri në vendin tonë shtetasit nga Ukraina?

Shkurov: Një pjesë ka fluturuar nga Polonia, Hungaria dhe Austria, disa nga Italia. Disa erdhën me makinat e tyre. Shumica dërrmuese e fëmijëve dhe nënave të tyre mbërritën me autobusë të organizuar nga Ukraina. Autobusët që kanë sjell ata dhe janë rikthyer në Ukraine.

Shqipëria është e angazhuar në forma të ndryshme për të ndihmuar Ukrainën. Ambasadori Shkurov vlereson jo vetëm rolin në Këshillin e Sigurimit, por edhe ndihmat humanitare.

Shkurov: Së pari, jam shumë mirënjohës për qëndrimin zyrtar i Shqipërisë, e cila duket në të gjitha platformat ndërkombëtare, ku Shqipëria demonstron solidaritetin, mbështetjen, kuptimin e dhimbjes, dhe vuajtjes se popullit ukrainas. Këtu, dëshiroj të nënvizoj rolin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, ku Shqipëria kryeson sot si anëtar i jo përhershëm të kësaj organizate. Sigurisht, kemi disa projekte, që aktualisht po zhvillohen fal ndihmës së Shqiptareve, janë dërguar 5 kamionë të mëdhenj me ndihma humanitare: dy në Kyiv, dy në Kharkiv dhe një në Zaporizhia. Dhe në fillim të Majit, po përgatisim një makinë tjetër me ndihma për Ukrainën. kemi disa programe veçanërisht me Ministrinë e Mbrojtjes e cila ka siguruar transferimin e municioneve ushtarake për Forcat e Armatosura të Ukrainës.

Në mesin e vlerësimeve ka edhe një shqetësim.

Shkurov: Duke folur për regjimin pa vizë për turistët, duke folur për rritjen e eksportit kisha fjalë për Shqipërinë. Më shqetëson kjo. Unë e kuptoj se jeta, është jetë, por këtu shikoj një lloj mospajtim me qëndrimin i përgjithshëm të BE-së përsa i përket sanksioneve. Pasi Shqipëria i bashkohet këtij qëndrimi pa rezerva.

Prej më shumë se dy muajsh nga agresioni rus, afro 5.37 milionë banorë janë larguar nga Ukraina dhe 7.7 milionë janë persona të zhvendosur brenda vendit.

