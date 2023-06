Mbledhja e 2 qeverive, opozita fajëson Kurtin për anulimin

Shpërndaje







15:53 14/06/2023

Haradinaj: Shkarkimi i Kurtit emergjencë kombëtare

Përgatitjet për mbledhjen e përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë shkuan huq. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama anuloi 14 orë para mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, pas siç ka thënë, agravimit të Kosovës me Bashkësinë ndërkombëtare.

Lajm të keq për shqiptarët e konsideron opozita anulimin e kësaj mbledhje duke kritikuar kryeministrin Albin Kurti për izolim.,

Muhamet Hamiti: Qeveria që fliste për bashkim kombëtar madje, e kam fjalën për kryeministrin dhe formacionin e tij politik. Marrëdhëniet Kosova i ka më të këqija me Shqipërinë, me aleatët tanë në BE, me SHBA-në.

Të duhur e konsideron veprimin e Kryeministrit Rama deputeti i PDK-së Hisen Berisha.

Hisen Berisha: Nuk ka kurrëfarë sensi të mbahen të tilla mbledhje që janë thjesht improvizime.

Kreu i AAK-së Ramush Haradinaj ka thënë se shkarkimi i kryeministrit Albin Kurti, është urgjencë kombëtare.

Pas konferencës së kryeministrit Rama ku kumtoi lajmin për anulimin e kësaj mbledhje nuk ka pasur asnjë reagim nga Kryeministri Kurti.

Rreth gjysmë ore para konferencës së kryeministrit Rama, kryeministri Kurti ishte shprehur kundër anulimit të konferencës.

Albin Kurti: Mbledhjet Shqipëri-Kosovë nuk do të duhej të anuloheshin nga askush.

Nga zyra e tij një ditë më parë kanë thënë se janë qytetarët ata që do të humbasin më së shumti nga anulimi i kësaj mbledhje.

Tv Klan