Mbledhja e bilancit qeveritar, kryeministri Rama me ministrat, optimist për vitin 2023

14:28 05/01/2023

Nga ambientet e “Vila 30” në zonën e ish-Bllokut në kryeqytet kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në Facebook, ka shkruar se analiza e detajuar e 12 muajve të shkuar e bën qeverinë e tij shumë optimiste për vitin 2023.

Ndër objektivat e arritura të vitin që lamë pas kryeministri rendit shifrën e gjysmë miliard Dollarë eksporte bujqësore!

“2022 jo vetëm rekord absolut i eksporteve bujqësore, po edhe realizim i objektivit ambicioz për gjysmë miliardë USD në 78 vende të botës. Por ambicia jonë është që të kapim 1 miliardë USD dhe ta bëjmë Shqipërinë 2030 kampione të Ballkanit edhe në eksporte bujqësore dhe pastaj disa që fshatin e shohin vetëm me dylbitë e mediave thonë ka vdekur bujqësia”, ka thënë Rama.

Në një postim tjetër Rama shkruan se 984 laboratorë ‘Smart’ do të ndërtohen brenda vitit 2024.

“Laboratorët smart dhe hyrja në mësimin e gjuhës digjitale qysh në klasën e parë do ta kthejnë hap pas hapi Shqipërinë në një hapësirë shembullore punësimi cilësor për të rinjtë, ndërkohë që programi i ri vjetor i Kodimit do t’u japë brenda një kohe të shkurtër të rinjve të përfshirë, çelësin për të hyrë tregun global online me paga të larta. Ky është objektivi i qeverisë për revolucionin dixhital. Brenda janarit do të startojë programi i kodifikimit për 1200 të rinj”, është shprehur Rama.

Sakaq kryeministri thekson se diskutimi maratonë i ka dhënë kabinetit qeveritar mundësinë e një reflektimi shumë të dobishëm mbi çdo sektor për zhvillimin e Shqipërisë.

Në fokus të diskutimeve dy ditore te kabinetit qeveritar kane qene edhe projekte si Korridori Blu, Parku Fotovoltaik Karavasta, HEC Skavica, Tuneli i Llogarasë, Hekurudha Tiranë-Durrës, Aeroporti i Sarandës, Aeroporti i Vlorës dhe përballimi i fluksi i turistëve që sa vjen e po rritet në vendin tonë.

Klan News