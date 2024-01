Mbledhja e Këshillit Ekonomik Kombëtar, Rama: Viti 2023 me shifrën më të lartë të investimeve të huaja direkte

12:20 12/01/2024

Ka rinisur punën Këshilli Ekonomik Kombëtar me mbledhjen e parë të zgjeruar për këtë vit, nën drejtimin e Kryeministrit Edi Rama. KEK do të shërbejë si një platformë për dialogun e shtuar, duke krijuar edhe disa komitete sektoriale të veçanta, të cilat janë të domosdoshme me qëllim marrjen dhe përthithjen e dijes që komuniteti i biznesit zotëron për sektorët specifikë.

Në fjalën e tij, Rama theksoi se viti 2022 ishte një vit i suksesshëm në ekonomi, që nga shifra më e lartë te investimet e huaja direkte e deri te bashkëpunimi rajonal.

“Kemi dhe arsye të qenësishme për t’u ndjerë optimistë për të nesërmen, por kemi edhe arsye të qenësishme për të reflektuar mbi gjërat që duhen bërë më mirë ose që mbeten për t’u bërë, në mënyrë që edhe viti në të cilin jemi dhe viti i ardhshëm të vazhdojnë të na japin progresin e vitit të shkuar dhe të vitit përpara tij. Faktikisht është diçka që e thonë të gjithë, që viti që sapo mbyllëm ishte një vit i mirë për ekonominë shqiptare dhe ishte një vit i jashtëzakonshëm në mënyrë të veçantë për turizmin në Shqipëri, duke bërë që të ardhurat nga turizmi të kalojnë shifrën e 3 miliardë eurove, duke bërë që numri i turistëve të jetë më shumë se trefishi i popullsisë rezidente në Shqipëri dhe nga ana tjetër, duke bërë që gjithë kjo situatë pozitive e ekonomisë të reflektohet edhe në një rënie të mëtejshme të papunësisë, në 10.5%.

Në anën tjetër, viti i shkuar ishte viti me shifrën më të lartë të investimeve të huaja direkte dhe po ashtu edhe një vit që na dha progres të mëtejshëm edhe në hapjen e ekonomisë sonë në rajon, por jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, me më shumë aktorë, më shumë aktivitet edhe jashtë kufijve të vendit me një bilanc tregtar të përmirësuar më tutje, me eksporte të rritura dhe me një interes shumë të rritur të investitorëve të huaj, sidomos në fushën e energjisë dhe turizmit për të investuar në Shqipëri.

Nuk dua të zgjatem më tutje me panoramën aktuale të ekonomisë sepse ne, këtë Këshill e konsiderojmë një instrument për të adresuar bashkërisht problemet, për të diskutuar bashkërisht për mënyrën se si duhet t’i qasemi sfidave dhe për të ndërvepruar me sektorin privat dhe me institucione të tjera të pavarura, në mënyrë që procesi i rritjes të jetë një proces që të shfrytëzojë sa më shumë nga potenciali i Shqipërisë edhe nga mundësitë ende të pashfrytëzuara që ne kemi.

Kështu që mendoj se për të hyrë më në detaje, duhet të flasin njerëzit më të duhur në këtë tryezë, duke filluar nga Ministrja e Shtetit për Sipërmarrjen, e cila ka një përgjegjësi të posaçme, në radhë të parë në aspektin që sapo thashë të krijimit të sinergjisë, një sinergjie sa më optimale mes insitucioneve dhe sipërmarrjes, të leximit sa më adekuat të të gjitha problematikave që sipërmarrja has apo që zhvillimi ynë ndesh për shkak të rregullave dhe për shkak të burokracisë dhe patjetër duke adresuar me sa më shumë ngulm edhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me procesin e avancuar të integrimit evropian.

Shqipëria tanimë ka filluar negociatat me BE, proces shumë impenjues, jo vetëm për qeverinë, jo vetëm për institucionet publike, por është shumë impenjues edhe për vetë sipërmarrjen, kështu që duke ju falenderuar edhe një herë të gjithëve për praninë tuaj këtu, anëtarët e nderit qe janë në ekran; profesor Hausman, proferor Roller dhe një mike e paepur e Shqipërisë Tahseen Sayed e cila për një periudhë të karrierës së saj, ka drejtuar Bankën Botërore në Tiranë.

Dhe duke ia lënë ministres fjalën që dhe t’ju njohë me një risi të bukur që mendoj do të jetë një mundësi më shumë për të shtuar dialogun me sipërmarrjen dhe për t’i dhënë më shumë peshë komunikimit mes sipërmarrjes dhe qeverisë dhe më shumë shpejtësi, -unë dua të falenderoj edhe Sekretarin e Këshillit Ekonomik Kombëtar, i cili vjen nga sipërmarrja dhe i cili pranoi ftesën e ministres për t’u bërë pjesë e këtij kapitulli të ri të Këshillit Ekonomik Kombëtar”, u shpreh Kryeministri./tvklan.al