Mbledhja e Ramës me ministrat, Zotka: Raportimet në çdo ministri, të ndara në 4 grupe

21:22 04/01/2023

Pasditen e sotme kryeministri i vendit Edi Rama mblodhi ministrat në një takim informal tek “Vila 30”.

Gazetarja e Tv Klan Elja Zotka e cila ka ndjekur nga afër zhvillimet raportoi për edicionin e lajmeve se janë 4 grupe që paraqesin analizat e tyre.

Ajo theksoi se ditën e nesërme do të përfundojnë raportimin ministria e Jashtme dhe e Mbrojtjes e më pas drejtuesit e qarqeve.

Pyetje: Çfarë po diskutohet dhe sa do të zgjasë ky takim?

Elja Zotka: Është një takim informal dhe ndaj zhvillohet në vilën qeveritare 30 dhe jo në godinën qeveritare. Është një format që kryeministri Edi Rama e praktikon që prej 2013-ës pothuajse dy herë në vit, në Janar dhe në Gusht kur fillon sezoni i ri politik.

Janë formate për të bërë një analizë për gjithçka që është bërë dhe prioritetet që çdo dikaster ka.

Në këtë mbledhje të sotme e cila ka filluar në orën 16:00 ka nisur me një fjalë të shkurtër të zotit Rama dhe më pas janë bërë publike përfundimet e dy anketimeve që socialistët kanë bërë. Një anketim për familjen dhe një tjetër për një program të domatorëve që ata kanë në planet e tyre për ta zhvilluar por më parë duan të thithin mendimin e publikut.

Më pas kanë filluar raportimet në çdo ministri, janë të ndara në 4 grupe. Grupi i parë është i ekonomisë ku janë Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Turizmit, Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Sipërmarrjes.

Në fund të çdo grupi ndërhyn kryeministri Rama me të gjitha ato konkluzionet dhe porositë që ai ka për të dhënë për ministrat përkatës. Aktualisht është grupi i shërbimeve, ku Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë që e mbyllin mbledhjen për sot. Nëse ata nuk mbyllin analizën deri në orët e vona të mbrëmjes, në axhendë është parashikuar deri në orën 21:00.

Nesër do të jetë grupi i mbrojtjes dhe diplomacisë, pra Ministria e Jashtme dhe e Mbrojtjes, ku ministrat do të bëjnë analizën e dikastereve të tyre dhe do ta përmbylli ministria e Financave. Mbledhja përfundon me një drekë dhe një analizë të drejtuesve të qarqeve këtu në “Vilën 30”.

Do të diskutohen zgjedhjet lokale pasi ndryshe nga 2019, në këto zgjedhje do të jenë të gjitha forcat politike./tvklan.al