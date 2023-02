Mbledhja e Sekretariatit, Spaho: Do të bëj zhurmë, do të thyej dhe karrige për të drejtën time

09:45 21/02/2023

Deputeti i PD-së Edmond Spaho është futur live në Facebook-un e tij teksa po zhvillohej mbledhja e Sekretariatit, ku po shqyrtohet kërkesa e socialistëve për përjashtimin e 6 deputetëve të opozitës.

Spaho i është drejtuar kryetares së Sekretariatit për Procedurat dhe Etikën Klotida Bushka, duke thënë se nuk është dakord me masat disiplinore dhe do ta ndjekë këtë çështje në Gjykatë.

“Deputetët janë të pafajshëm, ju po shkatërroni opozitën. Mbledhja zhvillohet ditën e parë të punës, dhe duhet ta kishit mbajtur dje. Kjo që po bëni është e jashtëligjshme. Do e ankimoj këtë shkelje në Gjykatën Administrative. Përveç arsyeve të tjera, s’dua që të lejohet që këtu të instalohet një diktaturë. Nuk do ta lejoj, do të kërkoj gjithandej, do të bëj zhurmë, do t’i bie bilbilit, do të thyej edhe karrige për të drejtën time. Do të kërkoj të drejtën dhe do të mbroj të drejtat…Ngjarja për të cilën po flasim ka implikime, janë paguar para për të hequr të drejtat e mia si opozitë, për të shkatërruar opozitën. Është përdorur ky mekanizëm vetëm për të shkatërruar. Ju po merrni masë për mua, doni të më përjashtoni për 20 ditë, si mund të ndodhë kjo?

Unë e kam bllokuar sallën, punimet i kam bllokuar sepse dua të hetohet nga Kuvendi për përdorimin e parave nëpërmjet blerjes së nëpunësve të huaj për të shkatërruar opozitën. Për të eliminuar opozitën. Firmat i keni, nuk doni ju të thërrisni ata 3 deputetë dhe t’i pyesni, firmat e tyre janë të rregullta. Kërkoj të ngrihet komisioni për çështjen “McGonigal”. Po vepron si e komanduar në mënyrën më të shëmtuar dhe do të mbani përgjegjësi për këtë. S’jam dakord me masat dhe do ta ndjek edhe në gjykatë”, u shpreh Spaho./tvklan.al