Mblidhet grupi parlamentar i PS-së

Shpërndaje







10:57 16/01/2023

Grupi parlamentar i PS-së është mbledhur në Kryesinë e Kuvendit.

Kryeministri Edi Rama ka vendosur që të jetë i pranishëm në këtë mbledhje të parë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste duke vijuar kështu dhe vazhdën e të gjitha takimeve që ka pasur dhe me grupet e tjera të interesit.

Ndërkohë, përsa i përket diskutimeve që janë duke u zhvilluar aktualisht në mbledhjen e grupit parlamentar, gazetarja e Klan News, Klesiana Omeri raporton se referuar burimeve, në fokus deri më tani ka qenë performanca e gjithë deputetëve socialistë, performanca parlamentare kryesisht.

Burime për Klan News konfirmuan se kryeministri Rama ka pasur vlerësime të larta për Ministren e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, ndërkohë një vlerësim më të dobët duket se e ka pasur për Ministren për Punët e Jashtme, Olta Xhaçka përsa i përket performancës parlamentare edhe gjatë sesionit të kaluar.

Po ashtu, burime për Klan News kanë bërë me dije se Kryeministri Rama iu ka bërë kritika deputetëve të Vlorës për faktin që sipas tij, thuajse të gjithë duan të bëhen kryetar bashkie.

Gjithashtu, Kryeministri Rama iu ka bërë kritika të gjithë deputetëve për mospjesëmarrjen në komisionet parlamentare.

Ndërkohë në vijimësi pritet që në fokus të diskutimeve të ketë edhe çështje të tjera që do të jenë me interes parlamentar dhe që do të duhet të kenë votën e ligjvënësve./tvklan.al