Mblidhet Kryesia e Partisë Socialiste

09:32 26/04/2023

Kryesocialisti dhe njëherësh kryeministri i vendit, Edi Rama nuk e nisi ditën në fushatë, por në selinë rozë pasi mblodhi Kryesinë e Partisë Socialiste mëngjesin e ditës së sotme. Një mbledhje kjo që ka zgjatur rreth 1 orë.

Gazetarja e Klan News, Klesiana Omeri raporton se në mbledhjen e Kryesisë së PS-së është diskutuar lidhur me programin e fushatës në ditët në vijim. Në fokus të mbledhjes ishin përgatitjet për fushatë dhe i gjithë organizimi që do të duhet të bëhet në vijimësi për ndarjen e punëve.

Ditën e sotme nga ana e kryesocialistit Rama nuk është parashikuar një axhendë përsa i përket takimeve për fushatën nëpër Shqipëri në prezantimin e programit elektoral.

Pritet që ditën e sotme kryeministri Rama së bashku me kryebashkiaken e Durrësit Emiriana Sako të nisen drejt Mbretërisë së Bashkuar lidhur më një marrëveshje që ka paralajmëruar kreu i qeverisë për një akademi dhe shkollë futbolli me të rinjtë në Durrës me një prej klubeve shumë të njohura të futbollit./tvklan.al