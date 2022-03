Mblidhet Kryesia e PD-së, Helidon Bushati: Të zhveshim selinë blu nga fortifikimi

Shpërndaje







19:34 23/03/2022

Në orën 19:00 është mbledhur Kryesia e Partisë Demokratike për të diskutuar mbi situatën e brendshme në parti. Gjatë mbledhjes, deputeti i PD-së, Helidon Bushati ka propozuar që t’i kthehet normaliteti selisë blu, duke e “zhveshur” nga fortifikimi.

Helidon Bushati: Bashkimi do të duhet të jetë kryefjala jonë, jo vetëm në retorikë por edhe me akte konkrete. Partia Demokratike e ka jetike rikthimin në një debat konstruktiv në një bashkëpunim të të gjitha flukseve. Si sinjal të parë, unë propozoj dhe do dëshiroja që t’i kthehet normaliteti godinës, ta zhveshim nga fortifikimi edhe si sinjal të parë të rikthimit në normalitet. Vetëm të bashkur do të mund të jemi të fortë dhe garues. Nuk kemi asnjë minutë kohë për të humbur, zgjedhjet janë shumë afër. Prandaj të gjithë ne do duhet të japim kontribut për bashkimin e kësaj force politike, do duhet të tregojmë pjekuri.

Ndërkohë, kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj është shprehur se kanë paraqitur mocion për debat ditën e nesërme në Parlament. Gjithashtu, Alibeaj ka thënë se duhet të jenë të gjithë sëbashku për të menduar se cilat duhet të jenë hapat e sigurtë që duhen bërë në parti.

Enkelejd Alibeaj: Patëm mbledhje me sekretariatin e partisë për të diskutuar në lidhje me situatën në parti. Së pari, për nesër kemi paraqitur mocion me debat. Është nga shenjat e luftës opozitare. Një nga drejtimet ku duhet të eci partia, është lufta opozitare në parlament, e sinqertë dhe e plotë. Së dyti, kemi situatën tonë ku jemi. Për qëndrimin e mëtejshëm, pesha për secilin është e madhe, por duhet që të gjithë bashkë të mendojmë se cilat duhet të jenë hapat, të matur, të sigurtë.

Po ashtu, deputeti i PD-së Xhelal Mziu ka thënë se duhet të gjejnë mënyrën për t’u bashkuar. Mziu ka shtuar se data 30 Prill e Kuvendit Kombëtar të thirrur nga Komisioni i Rithemelimit “nuk është zgjidhje”.

Xhelal Mziu: Jemi në një situatë jo të mirë, por në kohë të volitshme për t’i paraprirë zgjedhjeve të 2023. Rezultati i datës 6 foli për shumicë në anën tjetër. As ne, as ata nuk bëjmë dot pa njëri-tjetrin. Nëse kthejmë zgjedhjet e 2023 në eforizëm, do të ishte vrastare për PD-në. Duhet të gjejmë mënyrën per t’u bashkuar. Nuk e gjykojmë që data 30 Prill është zgjidhje. Nuk është normale që t’i bëjmë karshillik njëri-tjetrit. Ne kemi potencialin e nevojshëm për të gjetur një zgjidhje. Zgjidhja gjendet duke patur një komision të përbashkët. Foltorja ka nisur organizimin në të gjitha degët. Nëse vazhdojmë kështu, do të vazhdojmë të mbetemi të papërfaqësuar dhe pastaj na rroftë sigla e PD-së./tvklan.al