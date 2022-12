Mblidhet kryesia e PS, gazetarja: U vendos të nisin sondazhet, qytetarët do pyeten për kandidatin e preferuar

20:19 13/12/2022

Partia Socialiste ka mbajtur sot mbledhjen e drejtuesve të qarqeve ku është diskutuar edhe për përgatitjet që po bëhen për zgjedhjet e ardhshme vendore. Pas mbledhjes duke ju përgjigjur dhe interesit të lartë të gazetarëve, kryeministri Rama ka komentuar edhe zhvillimet më të fundit në vend.

Gazetarja Elja Zotka ka raportuar në një lidhje direkte duke dhënë më tepër detaje rreth kësaj mbledhje si edhe për komentet e bëra nga Kryeministri Rama.

Elja Zotka: Në fakt mbledhje të këtij formati, gjashtë muaj para zgjedhjeve janë rutinë në Partinë Socialiste, por sigurisht u diskutua për kandidaturat, se si do të filtrohen ata që do të kandidojnë nën logon e Partisë Socialiste në 14 Maj. Mes shumë diskutimeve është vendosur që Partia Socialiste të nisë anketimet e saj, të nisë sondazhet për të pyetur qytetarët se kush do të ishin kandidatët e preferuar për ta për të kandiduar për socialistët. Sigurisht nuk do të shkohet me emra. Një pjesë e kryetarëve aktual që janë në detyrë mund edhe të mos rikonfirmohen dhe sigurisht që do të cenohej puna në momentin që do të mësonin që emri i tyre nuk do të ishte kandidati potencial, mund të kishte mbase jo një braktisje të detyrës, por një neglizhim të detyrës. Pra një nga çështjet që është diskutuar është pikërisht kjo.

Reis Çiço: Çfarë tha Rama lidhur raportet e tij me ambasadoren amerikane Kim.

Elja Zotka: Në fakt kryeministri Rama u pyet se pse u zgjodh të informohej media që kishte nisur procedura për zëvendësimin e ambasadores amerikane dhe nëse ishte prekur në këtë mënyrë etika diplomatike. Sipas Ramës nuk është prekur asnjë lloj etike, për sa kohë që për ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës interesi i publikut shqiptar është shumë i madh, ndaj u dha edhe një informacion për një procedurë që nuk ka nisur në Tiranë, por është një procedurë që ka nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij marrëdhëniet me ambasadoren Kim janë më se normale dhe këtë e ka treguar edhe takimi që ata patën mbrëmjen e djeshme në kryeministri, një takim që zgjati rreth 60 minuta mes tyre.

Reis Çiço: Për sa i takon akuzave publike ndaj ish-ministrit Ahmetaj çfarë qëndrimi mbajti Rama?

Elja Zotka: Zoti Rama nuk e mohon se besueshmëria e tij te media nuk është ajo që duhet, ra nuk ka besim të plotë te lajmet që publikohen, sipas tij janë gjysmë të vërteta. Për sa kohë nuk ka një akuzë konkrete për numrin dy të qeverisë së tij për një kohë shumë të gjatë, zotin Ahmetaj, i cili ka mbajtur pozicione shumë të rëndësishme si në qeveri edhe në parti, por aktualisht është i zhveshur nga të gjitha këto pozicione dhe është thjeshtë një deputet, do të presim që të ketë një hetim. Por gjithsesi Rama e përsëriti qëndrimin e tij të njohur tashmë për çdo rast kur ka pasur një akuzë për eksponentë të Partisë Partisë Socialiste, sipas tij çdo përgjegjësi është individuale dhe çdokush që ka preferuar që të shkel ligjin do të përballet vet me ligjin./tvklan.al