Mblidhet opozita, 4 emra për presidentin e ri

Shpërndaje







12:40 19/05/2022

Agron Duka propozon Dashamir Shehin, Alibeaj dhe Doda konsultime me grupin

Opozita ka zhvilluar një takim në ambientet e Kryesisë së Kuvendit për të dakordësuar kandidaturën e tyre për Presidentin e ri të Republikës. Në takim kanë marrë pjesë, deputeti i PD Enkelejd Alibeaj, kryetarja e grupit parlamentar të PDIU, Mesila Doda dhe Agron Duka.

Në takim, opozita ka rënë parimisht dakord që të dalin me 4 emra për të propozuar. Agron Duka ka propozuar si kandidat për president Dashamir Shehin, ndërsa Mesila Doda ka deklaruar se do të konsultohet edhe një herë me grupin e saj parlamentar për të dërguar një emër.

Nga ana tjetër, grupi i Enkelejd Alibeajt do të dakordësohet për 2 emra të tjerë, me deputetë të tjerë të partisë Demokratike.

Klan News