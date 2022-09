“Mblodhëm 20 njerëz me zemër të madhe” Sokol Guga tregon detajet e koncertit për Nënë Terezën

20:07 06/09/2022

Producenti dhe moderatori Sokol Guga ndau me publikun detaje nga spektakli i dedikuar për shenjtoren tonë Nënë Tereza. Guga, i ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka treguar detaje për këtë event “Shën Tereza, shqiptarja e gjithë botës”.

Në këtë spektakël, të transmetuar të hënën (5 Shtator) në Klan Plus, me karakter humanitar u mblodhën rreth 20 humanistë të cilët me anë të veprave të tyre humanitare kanë lartësuar emrin e Shqipërisë.

Gjithashtu Guga ka treguar se këtë spektakël mund të mos e zhvillojë më në Tiranë, por do i kthehet Shkupit, sepse sipas tij në Tiranë jemi më ‘komercial’.

Sokol Guga: Kemi vlerësuar 20 humanistë të cilët janë histori suksesi në Shqipëri. Shqiptarë të cilët kanë ndihmuar në kauzat kombëtare, në kauzat sociale, por që kanë lartësuar edhe emrin e vendit nga vijnë, emrin e vendit Shqipëri. Spektakli ishte me karakter kombëtar. Ne i kemi bërë publik këta njerëz të cilët mezi i kemi mbledhur për t’i bërë të njohur, sepse filantropia nuk bërtitet por ne mblodhëm 20 njerëz më zemër të madhe, i mblodhëm në Shkup. Edicioni i parë ka qenë në Kosovë, edicioni i dytë në Shkup. Nuk e di nëse do e kthejmë në traditë, nuk besoj se do e realizoj në Shqipëri, në Tiranë. Besoj se pas dy vitesh do i kthehem përsëri Shkupit./tvklan.al