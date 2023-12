Mbrëmje bamirësie për 26 vajzat e qendrës “Rozalba” në Lezhë

14:07 08/12/2023

Organizatorët: Mbështetja e kategorive në nevojë është e domosdoshme

Në prag të festave të fundvitit, në Lezhë u organizua një darkë bamirësie ku të ardhurat e grumbulluara do të shkojnë për qendrën “Rozalba”, shtëpia e rreth 26 vajzave nga e gjithë Shqipëria që fati i tyre lidhet me histori nga ato me të trishtat.

Si drejtuese e kësaj qendre motër Alma Zogu tha se nevojat janë të mëdha pasi flitet për vajza që kanë probleme sociale nga më të ndryshmet. Numri i tyre është mbi kapacitet, por motër Alma shtoi se flitet për mbështetje të detyrueshme dhe jo zgjedhje.

“Nëse ne nuk do kishim miqtë tanë, vazhdimësia e kësaj qendre do të ishte e pamundur, prandaj ajo që po organizohet sonte është një mbështetje shumë e rëndësishme për t’i dhënë një të ardhme shtëpisë dhe mundësinë që mos t’ja mbyllë derën asnjë vajze, siç ka bërë deri më tani.”

Si iniciues dhe ideator i darkës së bamirësisë për mbledhje fondesh për këtë qendër, chef Alfred Marku, shprehu bindjen se ky kontribut vlen shumë për këtë institucion si vend shprese për vajzat e pashpresa.

“Sonte janë mbi 170 veta që janë mbledhur e i janë bashkuar nismës tonë. Për t’i dhënë një kontribut sado të vogël, janë 50 kuzhinierë lezhjanë që janë mbledhur bashkë për të gatuar sonte.”

Mbështetja e kategorive në nevojë është e domosdoshme, por kur flitet për qendrën “Rozalba”, të gjithë janë edhe më të bashkuar për kauza bamirësie të tilla.

“Falenderoj gjithë stafin që tregojnë kaq kujdes për këto vajza, që u kanë krijuar shtëpinë që ato nuk e kanë. Nuk i kanë prindërit.”

“Kjo është shumë humane dhe bravo ju qoftë të gjithë pjesëmarrësve që e kanë mbështetur. Do e mbështes dhe unë me to.”

“Kjo është koha më e mirë që të tregohemi solidarë, realisht.”

Të ardhurat e grumbulluara në këtë mbrëmje arritën në shumën e rreth 15 mijë eurove të cilat do të shkojnë si kontribut për qendrën “Rozalba” në Gjadër të Lezhës.

