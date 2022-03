Mbrëmje spektakli në Champions League

17:27 16/03/2022

Mësohen sonte dy skuadrat e fundit çerekfinaliste, në fushë Chelsea e Juventus

Mbrëmjen e sotme do të kompletohen edhe grupi i 8 skuadrave çerekfinale të Champions League. Chelsea do të përpiqet që të menaxhojë fitoren e ndeshjes së parë 2-0 ndaj Lile dhe në Francë do të kërkojnë biletën e raundit tjetër. Kampionët e Europës shkojnë me statusin e favoritit dhe duan që të mbajnë ritmin e sfidave të fundit. Kampionët në fuqi të Francës janë larg objektivit të sezonit të shkuar, teksa mbajnë vendin e gjashtë në kampionat. Megjithatë, Lile ka një ecuri të mirë në sfidat e fundit, pasi nuk pëson humbje prej 5 ndeshjeve duke mos pësuar asnjë gol.

Juventus niset favorite për të kaluar më tej ndaj Vijarealit. Pavarësisht barazimit 1-1 në ndeshjen e parë, bardhezinjtë kërkojnë që të ruajnë ritmin e dueleve të fundit dhe për të vijuar rrugën drejt titullit që e synon prej kohësh. Edhe në kampin e Vijarealit atmosfera mbetet tepër e lartë. Spanjollët nuk kanë humbur në dy ndeshjet e fundit dhe këtë kërkojnë që ta bëjnë edhe në përballjen e sotme në Torino. Të dy sfidat nisin në orën 21:00.

Klan News