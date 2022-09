Mbretëresha nis udhëtimin e saj të fundit

19:11 11/09/2022

Mijëra njerëz dalin në rrugë për Elizabetën e dytë

Pas më shumë se 6 orësh udhëtim nga Kështjella Balmoral makina e cila mbante arkmortin e Mbretëreshës Elizabetë mbërriti në Holyroodhouse të Edinburgut. Me mijëra njerëz u mblodhën përgjatë këtij rrugëtimi në shenjë respekti për Mbretëreshën.

Qytetarë të shumtë do të kenë mundësinë t’i japin lamtumirën e fundit Mbretëreshës pasi trupi i saj do të qëndrojë për 24 orë Edinburg përpara se të largohet pasditen e të hënës. Ata janë paralajmëruar për radhë të gjata teksa do të ketë rregulla strikte për të mos filmuar asgjë nga brenda. Pjesë e kortezhit ishte edhe vajza e Mbretëreshës, Princeshë Ana dhe bashkëshorti i saj.

Ceremonia e funeralit është caktuar të mbahet më 19 shtator në Londër ku pritet që të marrin pjesë liderët më të rëndësishëm nga e gjithë bota. Që prej datës 8 shtator kur mbretëresha ndërroi jetë, dhjetëra mijëra njerëz janë mbledhur në Pallatet Mbretërore për të dërguar lule në nder të figurës së saj.

