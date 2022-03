Mbretëria e Bashkuar do të heqë gradualisht importin e naftës ruse deri në fund të vitit 2022

18:18 08/03/2022

Mbretëria e Bashkuar do të heqë gradualisht “importin e naftës dhe produkteve të naftës ruse deri në fund të vitit 2022”, sipas Sekretarit të Biznesit dhe Energjisë në Mbretërinë e Bashkuar, Kwasi Kwarteng.

“Ky tranzicion do t’i japë tregut, bizneseve dhe zinxhirëve të furnizimit më shumë kohë për të zëvendësuar importet ruse, të cilat përbëjnë 8% të furnizimeve në Mbretërinë e Bashkuar,” tha ai në Twitter.

Kwarteng shtoi se qeveria do të vazhdojë që të punojë me kompanitë për t’i mbështetur ato në gjetjen e furnizimeve alternative.

“Mbretëria e Bashkuar është një prodhues i rëndësishëm i naftës dhe produkteve të naftës, plus ne kemi rezerva të konsiderueshme. Përtej Rusisë, shumica dërrmuese e importeve tona vijnë nga partnerë të besueshëm si SHBA, Holanda dhe Gjiri. Ne do të punojmë me ta këtë vit për të siguruar furnizime të mëtejshme”, tha Kwarteng.

Ai shtoi se Mbretëria e Bashkuar nuk është e varur nga gazi natyror rus, pasi ai përbën vetëm 4% të furnizimit në Mbretërinë e Bashkuar./tvklan.al