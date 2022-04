Mbretëria e Bashkuar: Rusia mund të ketë zhvendosur forcat, por jo synimet

09:14 17/04/2022

Synimet e Rusisë për dominimin e saj rajonal dhe për ta bërë Ukrainën të braktisë “orientimin e saj euro-atlantik” mbeten të njëjta, pavarësisht lëvizjes së saj drejt përqendrimit të sulmeve të saj në Ukrainën lindore, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/x9XjnFUY7Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye