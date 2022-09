Mbreti Charles III do të vizitojë Irlandën e Veriut

10:27 13/09/2022

Si pjesë e një turneu në Mbretërinë e Bashkuar, Mbreti Charles III do të bëjë vizitën e tij të parë në Irlandën e Veriut si monark ditën e enjte. Ai do të takohet me krerët e partisë së Stormont dhe do të marrë një mesazh ngushëllimi nga kryetari i Asamblesë.

Bashkëshortja Mbretëreshë Camilla do ta shoqërojë atë, si dhe Kryeministrja Liz Truss do t’i bashkohet çiftit mbretëror në një shërbesë kishtare në Belfast. Charles III u bë Mbret pas vdekjes së nënës së tij, Mbretëreshës Elizabeth II, të enjten .

Kur Mbreti Charles dhe Camilla të mbërrijnë në aeroportin e qytetit të Belfast të martën, ata do të përshëndeten nga sekretari i Irlandës së Veriut Chris Heaton-Harris, shefi ekzekutiv i aeroportit, togeri i Belfast-it dhe disa fëmijë shkollorë. Më pas ata do të udhëtojnë në Kalanë Hillsborough për një sërë angazhimesh.

Por së pari, do të ketë një shëtitje të shkurtër, gjatë së cilës çifti mbretëror do të takohet me dashamirësit dhe do të shikojë homazhet e shumta që i janë bërë Mbretëreshës së ndjerë./tvklan.al