Këtë të premte Tiranën po e viziton Abdullah II bin Al Hussein, Mbreti i Jordanisë.

Ai u prit me një ceremoni zyrtare nga kreu i shtetit Bajram Begaj me të cilin folën për zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike, nxitja e investimeve dhe shkëmbimeve tregtare, si dhe mbështetjen e Kosovës për njohje të reja në arenën ndërkombëtare.

Si me Presidentin dhe me Kryeministrin me të cilin u takuan në selinë e qeverisë u fol dhe për qëndrimin e Shqipërisë në dënimin e çdo forme dhune e terrori, si dhe për mbështetjen e zgjidhjes së situatës në Lindjen e Mesme.

Kjo është vizita e dytë e mbretit të Jordanisë në Shqipëri për herë të parë ai ishte në vendin tonë në 2015.

Tv Klan