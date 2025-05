Mbrojtësi Eric Dier do të largohet nga Bayern Munich në verë. Mbrojtësi anglez, ka vendosur të vazhdojë karrierën në kampionatin francez.

31-vjeçari ka mbyllur akordin me skuadrën e Monaco, me të cilët do të firmosë si futbollist i lirë në verë.

Dier ka firmosur me Monacon kontratë 3-vjeçare, sipas ekspertit të merkatos, Fabrizio Romano.

Këtë sezon te Bayern, mbrojtësi numëron 25 ndeshje të luajtura, ndërsa ka shënuar dy gola dhe një asist.

Dier ka dalë nga të rinjtë e Sporting Lisbona, para se të transferohej te Tottenham, me të cilët luajti për nëntë sezone. Ai numëron edhe 49 ndeshje me kombëtaren e Anglisë.

/tvklan.al