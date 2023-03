Mbyllen hetimet për vrasjen e Menduh Kurt-Dedës

17:58 30/03/2023

Marjeta Karaj: Hiqeni qafe, sepse nuk i bie njeriu mendja

4 muaj pas arrestimit Prokuroria ka marrë zyrtarisht të pendehur nënë e bir Marjeta dhe Besmir Karajn dhe Gazmir Ngotën. Ata janë të dyshuar për vrasjen dhe djegien e Menduh Kurt Dedës ngjarje e ndodhur në 16 Maj të 2017-ës.

Vrasja u zbulua pas indicieve që hetuesit morën nga dëshmia e Faik Stojnës. Ky i fundit pretendonte se ish-partnerja e tij Marjeta Karaj kishte paguar njerëz që ta rrihnin.

Ai u tha hetuesive se nënë e bir dhe Gazmir Ngota, e kishin kryer një vrasje. Për të vërtetuar thëniet e Stojnës polica bëri zhvarrimin e eshtrave që ishin gjetura në 2017 në “Kodër Shupal”.

Ata kanë përfituar prej tyre një profil AND-je që e kanë karahasuar me atë të familjarëve të 61-vjeçarit. Pas vërtetimit që eshtrat i përkisnin Menduh Kurt-Dedës hetuesit kanë vënë në përgjim Marjeta Karajn.

Kjo e fundit ka kërcënuar Faik Stojnën me të cilin kishte një marrëdhenie jashtë martesore se “do ja bënte si Menduhut”. Pas arrestimit Gazmir Ngota ka rrëfyer gjithçka që kishte ndodhur natën e ngjarjes.

Ai dhe Besmir Karaj e kanë marrë 61-vjeçarin afër një tregu fruta perimesh në Xhamllik dhe e kanë dërguar në Allias, afër shtëpisë së Marjeta Karajt. Sipas Ngotës, Menduh Kurt-Deda ishte në gjendje të dehur.

Ai ka rrëfyer para hetuesve se Besmir Karaj e ka rrahuar 61-vjeçarin pasi mamaja e tij pretendonte se i kishte një shumë prej 1 milion lekësh borxh. Marjeta Karaj në fund ka urdhëruar të birin që ta hiqte qafe sepse askush nuk do ta kërkonte Kurt-Dedën.

Gazmir Ngota ka treguar se pasi e kanë marrë të gjakosur në makinë dhe janë nisur drejt vendit ku kanë kryer dhe krimin, në Kodër Shupal. Ata e kanë nxjerr 61-vjeçarin nga makina dhe e kanë mbështetur në trungun e një peme.

Besmir Karaj e ka lidhur Menduhun me zhinxhir dhe e ka spërkatur me benzinë. Më pas i ka vënë flakën. Gazmir Ngota rrëfeu para hetuesve se ai dhe Besmiri kishin makthe për shkak të ngjarjes dhe disa ditë ma pas ai i ka shkëputur të gjitha komunikimet që ka pasur me shokun e tij.

