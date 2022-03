Mbyllen punimet në “Niko Dovana”

22:25 26/03/2022

Pushimet prej kombëtareve kanë sjellë lajme të mira për tifozët e Teutës. Skuadra durrsake kanë njoftuar se pas thuajse 8 muajve, kampionët e Shqipërisë do të rikthehet të luajnë në fushën e stadiumit “Niko Dovana”.

“Teuta ka nevojë për mbështetje dhe të mërkurën do të kemi mundësinë dhe kënaqësinë të luajmë me praninë tuaj në stadium. Prania juaj në stadium e bën më të bukur këtë ndeshje, e cila është e para për këtë sezon në Durrës. Futbollistët kanë nevojë për mbështetje dhe padyshim këtë të mërkurë të gjitha rrugët të çojnë në “Niko Dovana” mbështetja e tifozëve, do të jetë një armë shtesë për të thyer Laçin”, shkruhet në faqen zyrtare të klubit.

Ky impiant iu nënshtrua ndryshimit të tapetit, që duket se nuk ka rezultuar edhe aq i suksesshëm gjatë shtrimit, pasi në zonën e portierit duken qartë pjesë të dheut.

Klan News