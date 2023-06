Mbyllen sportelet e Kadastrës, Rama: Të gjitha aplikimet dhe përgjigjet do të merren në e-Albania

11:38 30/06/2023

U prezantua këtë të premte reforma në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Kryeministri Edi Rama njoftoi se nga data 3 Korrik, Kadastra nuk do të jetë e aksesueshme për publikun. Ai tha se nga e hëna, Kadastra kthehet në makineri dixhitale.

“Ditën e hënë në datën 3 Korrik Kadastra nuk është më e aksesueshme për publikun dhe askënd tjetër. Nga e hëna askush nuk mund të bëjë dot gjë në Kadastër. Askush brenda në Kadastër nuk do mundet dot t’ju përgjigjet. Asnjë nga kushërinjtë që keni futur në Kadastër. Asnjë nga ata që janë futur në Kadastër se me demek kanë dhënë jetën për PS nuk do ju përgjigjen dot. Pse? Se nuk do të ketë gjë në dorë. Nga e hëna 3 Korrik, Kadastra do të jetë makineri dixhitale, dhe punonjësit aty brenda të cilët një pjesë e them me kënaqësi kanë nisur të largohen, se nuk do të kenë më mundësi të bëjnë asgjë tjetër përveçse të bëjnë punën e tyre para një kompjuteri, nuk e devijojnë dot në asnjë drejtim sipas dëshirës.

Nga 3 Korriku nuk do të ketë më, ‘zgjedh ti se kujt do t’i shërbesh’. Nga e hëna në 3 Korrik punonjësi i Kadastrës në Shkodër do të ketë sipas algoritmit raste për të trajtuar, për një pronë në Delvinë. Punonjësit në Gjirokastër do i dalë në kompjuter për të trajtuar rastin e një prone në Tropojë. Askush nuk do të gjejë dot fillin si trajtohet prona përveç makinerisë dixhitale që do t’i përgjigjet përmes një sistemi elektronik kërkesave të qytetarëve”, tha Rama.

Kreu i qeverisë i bëri thirrje qytetarëve që të mos shkojnë më në Kadastër sepse nuk i pret më askush. Aplikimet, përgjigjet dhe dokumentet do të merren të gjitha përmes e-Albania.

“Qytetarëve i bëj thirrje të mos shkojë më në Kadastër se nuk i pret më askush. Njësoj siç nuk shkojnë në Bankën e Shtetit se nuk i pret njeri as atje nuk ka për t’i pritur më njeri. Kadastra është një dritare përmes e-Albania. KaqQ Aty bëhen aplikimet, aty merren përgjigjet, aty vjen dokumenti me vulën elektronike me nënshkrimin elektronik i pandryshueshëm, i pamanipulueshëm, i pa tjetërsueshëm. Sistemi do të jetë i tillë që çdo njeri i interesuar për të marrë përgjigje do të shohë se ku është ecuria e procesit”, u shpreh Rama./tvklan.al