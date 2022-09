Mbyllen votimet në Itali, exit poll-et favorizojnë partitë e djathta

23:11 25/09/2022

Janë mbyllur në orën 23:00 qendrat e votimit në Itali, ku prej orës 07:00 të mëngjesit italianët votuan për të zgjedhur dhomën e përfaqësuesve dhe senatin, nga dhe do të dalë qeveria e re.

Sondazhet e para pas mbylljes së qendrave të votimit favorizojnë partitë e qendrës së djathtë me Georgia Melonin si kryeministren e parë femër të Italisë.

Sipas sondazheve partitë e djathta kanë marrë nga 41 deri në 45 përqind të votave, partitë e qendrës së majtë 25 deri në 29 përqind, ndërsa Lëvizja 5 Yjet ka marrë 13 deri në 17 përqind të votave.

Parlamenti i ardhshëm do të jetë i pari në historinë e republikës italiane që do të ketë më pak deputetë, kjo pas referendumit të shtatorit 2020. Numri deputetëve në Dhomën e Deputetëve nga 630 do të ulet në 400, ndërsa në Senat ai zbret në 200 krahasuar me 315 deri tani.

Në mbyllje të votimeve, Ministria e Brendshme italiane tha se pjesëmarrja ishte dramatikisht e ulët, me 64.7%.

Exit poll-et e para:

Qendra e djathtë 41% -45%

Qendra e majtë 25,5% 29,5%

Lëvizja 5 Yjet 13,5-17,5%

Sipas sondazheve partitë e djathta, që përbëhen nga Forza Italia e Silvio Berlusconi-t, Lega Nord e Matteo Salvinit dhe Fratelli d’Italia e Melonit, ka arritur një fitore të thellë. Kjo forcë pritet që ta drejtojë Italinë pa nevojën e partive të tjera në koalicion.

Duke reaguar ndaj sondazheve të para, Salvini tha se e djathta kishte një avantazh të qartë si në Dhomë ashtu edhe në Senat.

Kush është kandidatja për kryeministre të Italisë

Në javët e fundit ajo ka qenë në faqet e para të mediave Italiane dhe atyre ndërkombëtare si kryesuesja e sondazheve për të qenë kryeministrja e parë femër e Italisë. Georgia Meloni, 45-vjeçarja kandidate e ekstremit të djathtë, “Fratelli d’Italia” është akuzuar shpesh si një provokatore politike.

Ajo ka mbajtur hapur qëndrime kundër emigracionit dhe mbrojtjes së Italisë nga islamizmi. Meloni prezantohet si një përkrahëse e vlerave tradicionale të familjes dhe shpesh herë është kritikuar për deklaratat e saj kundër komunitetit LGBT.

Meloni është konsideruar edhe si një kameleon politik, pasi shpeshherë ka ndryshuar strategjitë e saj. Në rininë e saj Meloni admironte hapur Musolinin dhe e konsideronte atë një politikan të mirë, megjithatë në prag zgjedhjeve pyetjes nëse lideri fashist ishte një udhëheqës i keq për Italinë, Meloni iu përgjigj “po”.

Georgia Meloni ka mbajtur qëndrime kundër liderëve ultranacionalistë si Vladimir Putin i Rusisë, Viktor Orban i Hungarisë apo edhe kandidates për presidencën franceze Marie Le Pen.

Ajo ka shprehur gatishmërinë për t’i shërbyer me atdhetarizëm vendit të saj, teksa ka thënë se do të mbështesë Ukrainën në luftën e saj me Rusinë dhe se nuk do të favorizojë lidhjet tregtare të Kinës me Italinë apo Europën.

Zgjedhja e Melonit dhe Europa

Rezultati i votimit shihet me nervozizëm edhe në kryeqytetet europiane dhe në tregjet financiare. Udhëheqësit e Bashkimit Europian janë shprehur të shqetësuar nëse Italia do të jetë një partner i qëndrueshëm në raportet me Rusinë. Meloni i ka hedhur poshtë rrënjët post-fashiste të partisë së saj dhe e portretizon forcën e saj si një grup konservatorësh./tvklan.al