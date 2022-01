Mbyllet barazim Milan – Juventus

23:10 23/01/2022

Fitore për Napolin dhe Romën

Pak raste dhe asnjë gol. 90 minutat më të pritura të kësaj jave në Serie A në sfidën e San Siros mes Milanit dhe Juventusit kanë dhuruar shumë pak spektakël duke bërë që skuadrat të ndahen me porta të paprekura.

Zlatan Ibrahimoviç la ndeshjen që në minutën e 28’ për shkak të një dëmtimi, por edhe futja e Olivie Zhiru nuk solli rezultat. Me këtë barazim Milani ngjitet sërish në vendin e tretë, por me pikë të barabarta me Napolin. Rezultati duket se i ka shkuar në favor të Interit kryesues që ka 4 pikë më shumë dhe 1 ndeshje më pak.

Në ndeshjet e tjera të së dielës, Napoli fitoi 4-1 në shtëpi ndaj Salernitana. Skuadra e Spallettit realizoi dy herë në pjesën e parë me Jesus dhe Mertens pas faulit të shkaktuar nga Veseli i kombëtares kuqezi. Në pjesën e dytë Amir Rahmani i Kombëtares së Kosovës shënoi golin e tretë për Napolin.

Kjo ishte një ditë e keqe për Veselin, i cili mori kartonin e dytë të verdhë, pasi preku topin me dorë brenda në zonë. 11-metërshi u realizua nga Insigne. Edhe Roma fitoi 4-2 në fushën e Empolit të Nedim Bajramit ku shqiptari shënoi njërin nga golat.

Tv Klan