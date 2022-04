Mbyllet Kongresi i PS, Rama: Korrupsioni, përgjegjësi individuale

Shpërndaje







23:32 09/04/2022

Rama: SPAK të godasë 360 gradë

Me një format të paaplikuar më parë në një forum të tillë, kongresi i radhës i PS, që u organizua me synimin: T’i bashkojmë shqiptarët dhe jo t’i ndajmë duke ju dhënë siguri, përkujdesje e zhvillim, doli jashtë kornizave klasike.

Delegatët, drejtuesit e ministrat në 5 sheshe të ndryshme me moton “gju më gju me qytetarët” bashkëbiseduan për çështjet që shqetësojnë shoqërinë si energjitika, shëndetësia, bujqësia, rinia dhe politika e jashtme.

I vetmi që nuk doli nga kostumi i tij ishte kryesocialisti që foli për plot 100 minuta përpara 1007 delegatëve të Kongresit.

Pasi renditi çfarë ka qenë në gjendje sipas tij të bëjë qeveria qe drejton e që nuk do e kishte bërë dot asnjë qeveri tjetër që do përballej me kriza si tërmeti, pandemia e tani lufta, Rama u kujdes të japë mesazhe të forta që lidhen kryesisht me drejtësinë.

E nisi duke pohuar që jo pak herë i kanë ardhur në vesh ankesat pas arrestimeve të disa zyrtarëve në kampin që drejton se nuk i mbron, por i lëshon në duart e drejtësisë.

Bëri të qartë se ka një kufi që nuk duhet shkelur e nëse ndodh kjo, në derën e SPAK-ut do t’i shoqërojë personalisht.

Por një mesazh që u duk më shume se kaq, drejtueseve të Spak-ut iu kujtoi që kolegët e tyre që ikën nga sistemi si të korruptuar, ende shijojnë paratë e korrupsionit.

Heq paralele mes rastit të zv/ministres Voda të arrestuar pak ditë më parë dhe çështjet që ish-zyrtarët demokratë kanë patur me drejtësinë e drejtësia nuk është marrë me ta.

I kujton Spak-ut dhe vendimin e ShBA për Sali Berishën.

Në përfundim, kryeministri nge një pikëpyeteje.

Në fjalën e tij preku dhe rezultatet e Këshillimit Kombëtar dhe zbatimit të angazhimeve të marra nga përgjigjet e qytetarëve si amnistinë fiskale dhe legalizimin e kanabisit, por dhe për vendimin për të rritur çmimin e energjisë për familjet me të ardhura të larta.

Tv Klan