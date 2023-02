Mbyllet pa marrëveshje takimi Kurti-Vuçiç

23:49 27/02/2023

Palët do të takohen sërish në 18 Mars

Pa marrëveshje ka përfunduar takimi ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe në Bruksel ku është diskutuar për propozimin evropian për normalizim të marrëdhënieve. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, palët janë pajtuar që nuk duhen diskutime sa i përket planit evropian, por mospajtimet dhe qartësimet nevojiten te aneksi për zbatimin e marrëveshjeve.

“Liderët kanë treguar sjellje të përgjegjshme e gatishmëri për të gjetur zgjidhje. Jam i lumtur të njoftoj se presidenti Vuçiç dhe kryeministri Kurti janë pajtuar që nuk do të duhet diskutime tjera për propozimin evropian”.

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se ishte i gatshëm të nënshkruaj, por pala serbe ka refuzuar. Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç ka shprehur pakënaqësitë lidhur me kundërshtimet siç ka thënë për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe.

“Unë, natyrisht, insistova në Asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mendoj se zoti Kurti nuk ka qenë i gatshëm ta pranojë tani. Do të shohim nëse do ta pranojë në të ardhmen”.

Takimi i radhës pritet të mbahet më 18 mars ndërsa palët kanë lënë të nënkuptohet që në këtë datë mund të ketë edhe nënshkrim të marrëveshjes.

