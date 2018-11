Mbyllet viti mbarëkombëtar për Skënderbeun

Me një ceremoni të veçantë u shënua sot mbyllja e aktiviteteve të vitit mbarëkombëtar të Skënderbeut. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama tha se ky vit shërbeu si një shtysë për të bërë gjëra, të cilat as ishin prekur e as ishin menduar prej vitesh.

Me këtë rast, në Qendrën për Hapje edhe Dialog do të ekspozohet për 2 javë një hartë e vitit 1455 e siguruar nga Biblioteka Qendrore e Romës, që është sjellë në Shqipëri nga ambasadori i Italisë, Alberto Kutijo.

Harta ishte e zhdukur për 2 shekuj e gjysmë dhe u gjet në një depo. Ajo jep një toponim të veçantë për territorin shqiptar.

