Mbyllja e kazinove, Rama: Po diskutojmë mundësinë e basteve online, jo monopol

Kryeministri Edi Rama ka dalë nga rendi i ditës në seancën e sotme Parlamentare, duke folur për vendimin e Qeverisë për të mbyllur kazinotë dhe bastet duke filluar që nga Janari i vitit 2019.

Në fjalën e tij, Kryeministri theksoi se do të mbyllen të gjitha kazinotë dhe bastet. Sa i përket basteve online, që është një proces kompleks edhe në vendet e tjera, Rama sqaroi se do të ketë një tjetër diskutim se si do të procedohet. Sikundër theksoi se nuk do të ketë asnjë monopol shtetëror për bastet.

“Jam shumë i sigurtë se ky grup parlamentar do t’u japë prindërve të këtij vendi, nënave, grave, vajzave edhe atyre që janë aktualisht të sëmurë nga marrëdhënia me fatin, një dhuratë të shumëpritur dhe terapeutikisht të domosdoshme, mbylljen e kazinove elektronike, të basteve sportive dhe të basteve online. Përsa i përket online-it, që është një drejtim shumë kompleks, do të arrijmë në një konkluzion të studiuar dhe do të mund të kemi një diskutim të mëvonshëm.

Ka propozime të ndryshme edhe sa i përket idesë së një monopoli shtetëror të lojërave të fatit. Por, që sot po ja u them unë personalisht, jam kundër. Megjithatë të gjitha diskutimet janë të hapura. Kazinotë do të jenë të mundura vetëm për hotelet me 5 yje në zonat e definuara me vendim të qeverisë si zona turistike. Asnjë lëshim në asnjë hapësirë tjetër.

Më vonë po ky Parlament do të vendosë që të hapë një dritë edhe për online-in. Online luhet dhe në telefon, por duhet të kesh kartë identiteti bankar dhe nuk mund të bësh dot transaksion. Sidoqoftë kjo është temë që nuk është e aktualitetit”, tha Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në Parlament.

Kreu i qeverisë foli edhe për sulme që deputetëve socialistë të Komisionit të Ekonomisë po u bëhen nga qelitë e burgut.

“Jam shumë i keqardhur që një pjesë e deputetëve dhe posaçërisht deputetët e Komisionit të Financave dhe Ekonomisë janë kthyer në shënjestër e një sulmi vulgar mesazhesh të orkestruara nga burgu 313”, u shpreh Rama.

Dhe për këtë, Kryeministri akuzoi opozitën që mungonte në Parlament, duke thënë se: “Janë të lidhur drejtpërdrejt me interesat që kumtojnë në qelitë e burgut të sigurisë së lartë në Tiranë”. /tvklan.al