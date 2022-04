Mbyllja e sporteleve, Rama: I japim një goditje korrupsionit. Nuk do të ikë njeri nga puna

12:37 27/04/2022

Nga 1 Maji do të mbyllen sportelet dhe pjesa më e madhe e shërbimeve do të kalojë online, ku qytetarët mund t’i marrin nga e-Albania. Kreu i qeverisë Edi Rama u shpreh se tashmë është përmbyllur një pjesë e konsiderueshme e revolucionit dixhital dhe i jepet një goditje korrupsionit.

“Kështu që në këtë aspekt ne jemi në një fazë kur përmbyllim një pjesë të konsiderueshme të revolucionit dixhital dhe i japim një goditje, një shqelm, një shtytje më larg, jo fare larg akoma korrupsionit në shërbime, bakshishit dhe ryshfetit. Pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme të thuhet është se nuk do të ikë njeri nga puna. Të gjithë do vazhdojnë punën, por do bëjnë një punë tjetër. Në vend të marrjes në pyetje, të hetimit, të torturës së qytetarëve që vijnë në sportel do të merren me plotësimin e dosjeve online të qytetarëve. Pra nëse për të marrë një dokument x duhen dhe 5 dokumente të tjera që merren nga institucione të ndryshme dhe deri dje ishte i detyruar ta merrte qytetari, tashmë kemi filluar ta marrim kthesën, por jo të plotë, pas datës 1 Maj të gjitha këto do të garantohen nga sistemi. Çdokush që sot punon në sportel nuk do të ketë përballë qytetarë që vijnë me radhë dhe që kërkojnë shërbim, por do të kenë kompjuter dhe qytetarët do të jenë aty në formën e aplikimeve”, tha Rama.

Edhe pse pjesa më e madhe e shërbimeve do të jetë online, kreu i qeverisë u shpreh se disa prej tyre do të vazhdojnë të funksionojnë me sportele për shkak se është e nevojshme paraqitja fizikisht.

Po ashtu, ai u shpreh se ka nisur një projekt tjetër që vitin e ardhshëm në e-Albania të jetë asistenti me zë.

“Ndërkohë kemi filluar projektin tjetër për të pasur brenda vitit të ardhshëm asistentin me zë, po këtu siç është Siri për shembull, që e dini që futesh aty dhe e pyet. Kështu do të jetë edhe asistenti dixhital i çdo qytetari që për të marrë përgjigje për çdo shërbim, si merret shërbimi, do ta ketë këtu në telefon asistentin me zë dhe nga shtëpia do t’i kërkojë përgjigje për gjithë atë gamë që lidhet me shërbimet me dokumente”, u shpreh Rama./tvklan.al