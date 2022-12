Mbytja e varkës me emigrantë në Kanalin Anglez, reagon sekretarja e Brendshme

13:05 14/12/2022

Të paktën 4 persona kanë humbur jetën pasi një varkë me emigrantë hasi vështirësi teksa kalonte Kanalin Anglez në orët e para të së mërkurës.

43 persona të tjerë u shpëtuan nga autoritetet, në një operacion masiv kërkim-shpëtimi që nisi në ujërat mes Kentit dhe Francës, në një kohë kur temperaturat janë ulur ndjeshëm.

Për ngjarjen reagoi sekretarja e Brendshme britanike, Suella Braverman.

“Jam në dijeni të incidentit shqetësues në Kanal mëngjesin e sotëm dhe po marr informacion gjatë gjithë kohës ndërkohë që agjencitë përgjigjen dhe përcaktojnë në mënyrë urgjente të gjitha faktet”, u shpreh ajo në një postim në Twitter.

Sipas asaj që shkuajnë mediat britanike, numri i viktimave mund të rritet. Kombësia e emigrantëve nuk dihet ende. Ata besohet se po kalonin nga Franca për në Britani në mënyrë ilegale./tvklan.al

I am aware of a distressing incident in the Channel this morning and I am being kept constantly updated while agencies respond and urgently establish the full facts. My heartfelt thoughts are with all those involved.