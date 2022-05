McAllister: BE nuk ka kohë për të humbur për çeljen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe me RMV

13:49 24/05/2022

Kryetari i Komitetit të Jashtëm të PE, David McAllister përmes një konference për mediat, pas takimit me disa nga zyrtarët e vendit tonë, ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk ka kohë për të humbur për çeljen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut.

David Mcallister: Ashtu siç e dini, rekomandimet e reja për Shqipërinë u miratuan në Parlamentin Evropian javën e shkuar. Rezoluta u miratua me një mazhorancë të madhe dhe tregon dhe konsensusin ndërpartiak që kemi në PE në mbështetje të Integrimit Evropian të Shqipërisë.

Më lejoni të them disa çështje të rëndësishme:

Shqipëria është një anëtare e vlerësuar dhe e vlefshme e familjes tonë evropiane, një aleate e fortë që ka luajtur një rol kyç për çështjet e sigurisë të Evropës, me përputhshmërinë e plotë për politikën tonë të jashtme. Dëshiroj të falenderoj Shqipërinë për anagazhimin e fortë për integrimin euro-Atlantik.

Gjatë takimeve tona, ne kemi dhënë këto mesazhe kyçe:

BE nuk ka kohë për të humbur për çeljen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut pasi të dyja vendet i kanë përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme. Ne fokusohemi tek plani A dhe të gjitha përpjekjet diplomatike po bëhen për të zhbllokuar procesin. Ne ndajmë plotësisht frustimin me vonesat e pajustifikuara të shkaktuara nga çështja dypalëshe.

Gjatë fjalës së tij, David McAllister i ka bërë thirrje të gjithë palëve politike në vendin tonë që të angazhohen në zgjidhjet e problemeve mes tyre duke shtuar se nuk mund të ketë ecuri pa pasur një opozitë të fortë dhe konstruktive.

David McAllister: Shqipëria nuk ka kohë për humbur për të vijuar reformat në të mirën e qytetarëve të saj. Plani A edhe këtu është bashkëpunim konstruktiv, konkurrencë, zgjedhje me garë të plotë si dhe konsultime domethënëse. Alternativa është polarizim ekstrem, retorikë përçarëse, gjuhë urrejtjeje, e cila do të bëjë që të ngecë ecuria, progresi. Prandaj i bëjmë thirrje të gjitha palëve politike për t’u angazhuar në mënyrë konstruktive në lidhje me ato probleme. Nuk mund të ketë ecuri pa pasur një opozitë të fortë dhe konstruktive, vetëm atëherë mund të jenë reformat gjithëpërfshirëse.

Po ashtu, Kryetari i Komitetit të Jashtëm të PE tha se duhet siguruar që në gjykata dhe në prokurori të mos ketë ndërhyrje politike.

David McAllister: Shqipëria ka arritur progres të konsiderueshëm dhe po vë në zbatim reforma thelbësore. Kjo duhet të sjellë funksionalitetin e plotë të drejtësisë, të sigurohemi që në gjykata dhe në zyrat e prokurorisë të mos ketë ndërhyrje politike.

McAllister vuri në dukje dhe mangësitë, duke thënë se Shqipëria duhet të sigurojë jo vetëm një pluralizëm të vërtetë politik, por edhe lirinë e medias.

David McAllister: Shqipëria jo vetëm që duhet të tregojë një pluralizëm të vërtetë politik, por edhe të sigurojë lirinë e medias dhe të heqë të gjitha ata mangësi zgjedhore që kanë mbetur. Përsa i përket lirisë së fjalës, pavarësia editoriale, raportimi jo partiak dhe gazetaria investigative, bëjnë të mundur transformimin demokratik.

Gjatë fjalës së tij, David McAllister tha se BE qëndron në krah të vendit tonë me të gjithë asistencën teknike dhe financiare që do të bëjë të mundur transforimin e gjelbër dhe digjital.

David McAllister: Ne si BE qëndrojmë krah për krah me Shqipërinë, me të gjithë asistencën tonë teknike dhe financiare që do të bëjë të mundur transforimin e gjelbër dhe digjital. Shqipëria ka treguar dhe mund të shtoj që edhe me mbështetjen e miqve, ka treguar që është në gjendje të japë rezultate pozitive, këto përpjeke duhet të vijojnë./tvklan.al