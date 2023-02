“McGonigal”, Rama: Nuk ka lidhje me ne

15:10 02/02/2023

Bllokimi i foltores së parlamentit, kryeministri: Dëshpërim politik

Në një kohë që deputetët e PD kërkonin praninë e tij në Parlament për interpelancën lidhur me çështjen “McGonigal”, kryeministri Edi Rama ka reaguar në “Twitter” duke e cilësuar bllokimin e foltores, dëshpërim politik. Rama thotë se opozita po tenton manipulimin e opinionit publik për këtë çështje që nuk ka lidhje me qeverinë.

“Një abuzim total me lirinë e fjalës, me të vërtetën, me publikun, në një dëshpërim total moral, politik, elektoral, ku me shpifje ekstreme synohet manipulimi i opinionit me një çështje të hetuar nga drejtësia amerikane që ka shkuar në gjykatë e që s’ka asnjë lloj lidhje me ne këtu!”

Drejtësi të “nongratave” e quan Rama kërkesën e PD për të bërë transparencë për lidhjet e tij me McGonigal.

“Kush i ka dy fije mend e kupton se ç’është e tërë kjo histeri vetëgjyqësie politike e mediatike, mbi një gjyq në Amerikë për një zyrtar të FBI-së të cilin drejtësia e nongratave këtu pretendon se është korruptuar nga unë, ndërkohë që drejtësia amerikane s’ka asnjë akuzë a pretendim”.

Duke theksuat se marrëdhëniet SHBA-Shqipëri janë të forta, kreu i qeverisë thotë se deputetët e PD janë figura te diskredituara.

“Kjo është një tallje e madhe dhe e shpifur e politikës pa din e as iman me ata që i shkojnë mbrapa kësaj politike figurash të diskredituara, të cilët duan të mbulojnë diellin me shoshë, ndërkohë që marrëdhëniet tona me SHBA-në dhe institucionet amerikane janë më të forta se kurrë”.

PD akuzon kryeministrin se ka paguar ish-zyrtarin e FBI për të shkatërruar opozitën në Shqipëri.

