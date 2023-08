Me 1 Shtator nis shpërndarja e librave

21:10 21/08/2023

Kushi: Nga ky vit klasat 1-3 vetëm më libra të rinj. Shkolla nis me 11 Shtator

Nga 1 Shtatori do të nisë shpërndarja e teksteve shkollore, e cila këtë vit vjen edhe me një risi. Krahas nxënësve të klasave të para, edhe ata të klasave të dyta e të treta do të përfitojnë libra të rinj, pa qenë nevoja t’i dorëzojnë në fund të vitit.

Lajmin e bëri të ditur Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi përmes një postimi në rrjete sociale, shkruan se kjo vjen si një kërkesë e vazhdueshme e mësuesve dhe prindërve për të shmangur vështirësitë e nxënësve të kësaj moshe për të mirëmbajtur librin, por edhe për të punuar lehtësisht me shënime mbi to.

“Tashmë në të gjitha institucionet tona arsimore kanë filluar përgatitjet për shpërndarjen e teksteve shkollore për nxënësit, të cilët do të mund t’i tërheqin ato në shkollat e tyre ose në pikat e distributorëve që prej datës 1 Shtator. Përfitues nga skema mbështetëse e teksteve falas do të jenë të gjithë nxënësit e shkollave publike 9-vjeçare, si dhe nxënësit e 16 kategorive të veçanta në arsimin e mesëm të lartë”, shkruan ministrja Kushi.

Nxënësit nga klasa e 4 në të 9-tën i marrin librat në përdorim dhe në fund të shkollës i dorëzojnë, pasi ato nga vitet pasardhëse, sipas udhëzimit librat që janë në kushte të mira përdoren për tre vite shkollore

Viti i ri shkollor 2023-2024 do të startojë më 11 Shtator.

