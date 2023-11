“Me 10 thupra në dorë”, pastori rrëfen historinë personale: Më kanë dhunuar shumë mësuesit

Shpërndaje







14:41 09/11/2023

Këtë të enjte në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka qenë i ftuar pastori Paulin Vilajeti, i cili duke folur për institucionin arsimor, ka rrëfyer edhe një histori personale.

Ai tregon se është dhunar shumë nga mësuesit në shkollë kur ka qenë fëmijë. Gjithashtu pastori ka treguar edhe një rast ku mësuesi i ka rënë me 10 thupra vetëm se kishte prekur njëherë gardhin e shkollës.

“Unë jam i bindur se kjo gjë është një problem, që nuk ka filluar tani. Unë mbaj mend veten time në shkollën fillore. Vetëm për shkak se kam prekur njëherë gardhin e shkollës, mësuesi më ka rënë me 10 thupra në dorë. Që do të thotë, kjo dhuna nëpër shkolla ka dekada, është një sistem i ngritur që në kohën e komunizmit. Që për mua është e jashtëzakonshme. Nuk e di, sot unë jam 59 vjeç, por duke rikujtuar kohën time në shkollë, unë kam qenë një fëmijë shumë i dhunuar nga mësuesit në shkollë. Dhe kjo mua më ka bërë një njeri, e kam thënë edhe në programin e kaluar kur isha këtu i ftuar, një person të rritesha në rebelim. Përsa i përket rasteve për të cilat ju flisni, unë mendoj personalisht që duhet ndryshuar diçka në themel në sistemin shkollor. Unë e shoh si një situatë jashtëzakonisht ka dal jashë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit mësimdhënia; ka dalë jashtë kontrollit mënyra se si mësuesi duhet të vishet në shkollë; ka dalë jashtë kontrollit mënyra se si mësuesi duhet të jetë i përgatitur përpara se të vijë në shkollë. Dhe pastaj fillon tek nxënësi i cili vjen në shkollë, dhe është ai i cili mësuesi i thotë në shkollë sot, nëse ti qëndron urtë do të vë një notën kaluese. Imagjino ku ka vajtur sistemi jonë shkollor.” – shprehet pastori Paulin Vilajeti. /tvklan.al