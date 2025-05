Përcaktohet nga Vatikani mesha e Nisjes se Papatit të ri, të dielën e 18 Majit.

Komunikimi zyrtar i Selisë së Shenjtë bën të ditur që të dielën e 11 Majit, Papa Leoni XIV nga lozha qendrore e Shën Pjetrit, do të drejtojë për herë të parë lutjen Regina Coeli, që i drejtohet Shën Mërisë si Mbretëreshë e Qiellit, ndërsa më pas të hënën e 12 Majit do të jetë takimi i parë zyrtar me mediat ndërkombëtare.

Në komunikatën për shtyp Vatikani bën të ditur se Papa Leoni XIV ka shprehur vullnetin e tij që krerët e institucioneve të Selisë së Shenjtë të vijojnë provizorisht detyrat me të cilat janë ngarkuar deri në një vendim të dytë.

Ati i Shenjtë ka kërkuar pak kohë për reflektim, lutje dhe dialog, para se të emërojë apo konfirmojë në mënyrë përfundimtare. Takimi me drejtuesit dhe administratën apostolike është vendosur të mbahet në 24 Maj.

Klan News