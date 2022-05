Më 23 Maj raundi i dytë për Presidentin

15:30 17/05/2022

Alibeaj: S’ka emër pa plotësuar kriteret. Balla: Nisim negociatat nga kriteret!

Pas dështimit të raundit të parë, parlamenti do të mblidhet pasditen e 23 Majit për raundin e dytë të zgjedhjes së Presidentit. Vendimi u mor në konferencën e kryetarëve, ku sërish opozita ishte e paunifikuar në qëndrim. Enklejed Alibeaj tha se demokratët nuk do të sjellin asnjë emër pa u plotësuar më parë kriteret që duhet të ketë kandidati për President, që sipas tij duhet të vijë si propozim i opozitës.

“Të çojmë emra ne që të tallen këta? Si shenjë për të dalë nga loja e vjetër 30-vjeçare e kulisave për përzgjedhjen e presidentit, bëmë të hapur disa kritere që figura duhet të mbaj e të jemi dakord. Presidenti nuk duhet të jetë as i njërës palë, as i tjetrës. Vetëm kështu do të kishte virtytin të ishte mbi palët”, tha Alibeaj.

Por ndryshe nga Alibeaj, Fatmir Mediu, i cili kryeson grupin parlamentar “Aleanca për ndryshim”, kërkoi që opozita të dalë me kandidatë, në të kundërt, të mos bëhet fasadë e një procesi farsë.

“Përgjithësimi sikur politika po fillon sot për herë të parë nuk i shërben këtij procesi, po nuk bëmë detyrat e shtëpisë tonë vështirë së bëjmë të botës. Kriteret do vijnë tek emrat. Në raundet që vijnë të shkohet me kandidatë të propozuar nga ne, ose të ndërpresim marrjen pjesë nga ky proces”, tha Mediu.

Kërkesës së opozitës për të nisur negociatat nga kriteret , socialistët iu përgjigjën pozitivisht, por demokratët i ftuan të heqin dorë nga kushti që privon maxhorancën nga e drejta e propozimeve të kandidatëve.

“Mediu ka eksperiencë dhe e din që kjo punë nuk bëhet me letra. Jemi të gatshëm për të diskutuar e fillojmë nga kriteret, por të drejtën grupit të PS-së për të propozuar emra nuk ja heq askush”, tha Balla.

Ftesës së Taulant Ballës për të diskutuar draftin e opozitës në orën 18.00 të pasdites, Alibeaj iu përgjigj jashtë Kuvendit.

“Isha i gatshëm që tani, ikën, këto historitë që jam i gatshëm, pro s’jam i gatshëm jo, kishte më mirë se aty, jo. këto janë spërdredhje që i bën mazhoranca, e bën me qëllim që të shtyjnë ditët që të shkojnë te raundi i katër. Jo në dhomat e errëta, por në sytë e shqiptarëve.”

Në kushtet kur palët duken të largët në qëndrime, me gjasa edhe ky raund i dytë në të cilin kërkohen 84 vota po shkon drejt dështimit. Në 3 raundet e para Kushtetuta përcakton që Presidenti duhet të zgjidhet me 84 vota, ndërsa në raundin e katërt dhe atë të pestë nevojitet shumicë e thjeshtë me 71 vota.

