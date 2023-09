Më 25 Shtator jepet vendimi për inceneratorin e Fierit

15:27 11/09/2023

Koka, Bllako dhe të pandehurit e tjerë kërkuan pafajësi

Në datën 25 Shtator, Gjykata e Posaçme do të dalë me një vendim përfundimtar për të pandehurit në dosjen e inceneratorit të Fierit. Treshja e gjyqtarëve që dëgjoi prej disa muajsh pretendimet e të dyja palëve, u tha avokatëve dhe prokurorit, që për shkak të volumit të madh të çështjes ata do të marrin 2 javë kohë.

Prokuroria ka kërkuar dënimin me 84 vite burg në total për 15 të pandehur, mes tyre të ish-ministrit Lefter Koka, me 10 vite burg, 7 vite burg për ish-deputetin Alqi Bllako dhe 12 vite për biznesmenin Klodian Zoto.

SPAK pretendon se Koka dhe të pandehurit e tjerë janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash, shpërdorim detyre dhe skema mashtruese me tatimin në dëm të shtetit. Nga ana tjetër, në seanca maratonë të pandehurit kanë mohuar akuzat duke konsideruar dosjen si të ndërtuar pa prova.

Ish-ministri Lefter Koka mohoi të ishte korruptuar dhe shkelur detyrën për këtë koncension duke akuzuar SPAK se ka favorizuar njerëz me hetimet jo të plota në këtë çështje. Keqdashje e konsideroi edhe ish-deputeti Alqi Bllako, hetimin e Prokurorisë së Posaçme, duke kërkuar pafajësi.

