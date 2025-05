Në Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës po vijon puna me ritme të shpejta për të qenë gjithçka gati për fluturimin e parë testues më 8 Maj të këtij viti. Vetë zv/kryeministrja Belinda Balluku pa nga afër këtë investim i cili do të ketë edhe ulje të tjera avionësh gjatë sezonit veror.

Sipas Ballukut, Aeroporti Ndërkombëtar i Vlorës si fillim do të mund të përpunojë deri në 4.5 milionë pasagjerë.

Aeroporti Ndërkombëtar i Vlorës do të jetë porta kryesore e turistëve që do t’i drejtohen rivierës së jugut, e pritshmëritë për sezonin veror janë që të ketë një rritje të fluksit të vizitorëve me 20-30% më shumë se një vit më parë.

Klan News