Më 8 Prill manifestim në Sheshin “Skenderbej” për Ukrainën

17:08 28/03/2022

Më 8 Prill, ora 12:00 në kryeqytet do të zhvillohet një manifestim i madh në mbështetje të Ukrainës dhe popullsisë atje, e cila në këto momente po përballet me agresionin rus.

Manifesti që do mbahet në Sheshin “Skenderbej” është thirrur nga komuniteti ukrainas në Tiranë dhe pritet që të marrin pjesë një numër i madh qytetarësh.

Teksa shpreh mbështetjen për kauzën, Kryebashkiaku Erion Veliaj shprehet se në këtë qytet të gjithë “biem e ngrihemi bashkë”.

“Në këtë qytet biem e ngrihemi bashkë! Do jemi aty për gjithë bashkëqytetarët tanë për solidaritet e mbështetje”, shkruan Veliaj./tvklan.al

Ne kete qytet biem e ngrihemi bashke! Do jemi aty per gjithe bashkeqytetaret tane per solidaritet e mbeshtetje! 🇦🇱❤️🇺🇦



In Tirana, we fall & rise together! We'll be there for all our Ukranian residents to support & stand in solidarity!



📆 APRIL 8



⏰ Noon 12h



📍 Scanderbeg Sq. pic.twitter.com/hnkVBlGM1h