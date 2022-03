Më 9 Prill 4 mijë mësues hyjnë në kualifikim

Shpërndaje







13:07 28/03/2022

Dorina Rapti: Pavarësisht rezultateve në testim vendi i punës nuk cenohet

Rreth 4 mijë mësues do të futën në provimin e kualifikimit më 9 Prill. Sipas drejtores së Kurrikulave dhe Kualifikimit Dorina Rapti, këtë vit do t’u lejohet të hyjnë në provim ata që janë të pakënaqur nga rezultatet që kanë marrë në dy vitet e fundit. Niveli më i lartë i mësuesve mbetës është regjistruar gjatë vitit 2020 me rreth 34%.

“E reja e këtij viti është që dhe ata që e kanë dhënë vitin e kaluar dhe kanë një rezultat që nuk është i përshtatshëm për ta, kanë të drejtë ta ripërsërisin përfitojnë kategorinë përkatëse, “Mësues i Kualifikuar”, “Mësues Specialist”, “Mësues Mjeshtër” dhe sigurisht edhe rritjen e pagës për kategorinë përkatëse”.

Rapti tregon se çfarë do të ketë testi me shkrim.

“70 pikë i ka testi dhe është i ndarë në dy pjesë. 30 pikë i ka pjesa e parë, pjesa e formimit të përgjithshëm të mësuesit që lidhet me programet, metodologjinë e mësimdhënies, drejtshkrimi i gjuhës shqipe dhe 40 pikë i ka pjesa shkencore sipas profilit dhe lëndës që ata japin”.

Cilësia e arsimit në sistemin parauniversitar ka një lidhje shumë të ngushtë me cilësinë e mësuesve, por pavrësishtë rezultateve që ata marrin në këtë testim, nuk u cenohet vendi i punës.

“Mësuesit që dalin dobët kanë mundësi për ta ridhënë mundësi provimin sepse nuk ka të bëjë me faktin që ai qëndron në punë apo jo. Provimi ka të bëjë thjesht me zhvillimin dhe kualifikimin e tij profesional”.

Rezultate më të dobëta në kualifikm marrin mësuesit e rinj, ata të arsimit fillor dhe ata që punojnë në shkolla që janë në zona të thella të vendit.

Klan News