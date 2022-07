“Me babin afër e në zemër”, djali i Jakup Krasniqit emocionon me fjalët në ditën e martesës

13:34 25/07/2022

Altin Krasniqi, djali i ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka një ditë të veçantë.

Ai do të martohet me Elizabetë Sylaj. Krasniqi ka emocionuar me një fotografi të publikuar në rrjetet sociale.

“Me babin afër e në zemër”, shkruan ai në ditën e dasmës.

E në këtë ditë të veçantë të të birit, Jakup Krasniqi, nuk do të ketë mundësi të jetë afër për shkak se që nga muaji Nëntor po mbahet në Hagë, si i akuzuar për krime lufte./klankosova