Me çfarë e shantazhon Rama-Bashën?

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha se Kryeministri Edi Rama nuk ka shanse ta shantazhojë as atë dhe as Partinë Demokratike.

Gazetari Lorenc Vangjeli e pyeti nëse Rama po e shantazhon me një dosje amerikane, por Basha tha se ai vetë ka kërkuar verifikimin e çështjes së lobimit në SHBA, gjë e cila sipas tij është kristal e pastër dhe nuk ka ndërhyrje ruse.

Lorenc Vangjeli: Shiko çfarë ju thotë Rama: “Ti e di se sa thellë je futur, por nuk të ndihmoj dot… Fli edhe pak se pas ca ditësh kam lajme të tjera… Mos shpreso kot se do të rrijë mbuluar, ajo është pjesa që e dimë ne të dy.” Mos vallë kryeministri Rama ju shantazhon me një dosje amerikane, zoti Basha?

Lulzim Basha: Edi Rama nuk ka shans të shantazhojë as Lulzim Bashën, as PD. Ndryshe nga Edi Rama aktiviteti im politik është në dritën e diellit. Ndryshe nga Rama, i cili të gjithë karrierën politike e ka ndërtuar në marrëdhënie me krimin, që nga dita e parë në krye të Bashkisë, unë nuk jam ulur kurrë me kriminelë. Ky është pikërisht lloji i propagandës që ai do të krijojë, duke shpifur. Nuk ka shans të na shantazhojë as mua, as PD.

Lorenc Vangjeli: Keni ide për një dosje në Prokurorinë e Tiranës që ka të bëjë me lobimin?

Lulzim Basha: Po mor, e kam bërë vetë kërkesën në Prokurori që të verifikohet.

Lorenc Vangjeli: Dhe që kanë ardhur të dhëna pak ‘inkandeshente’ nga SHBA.

Lulzim Basha: Ti ku e di këtë gjë?

Lorenc Vangjeli: Unë po ju pyes.

Lulzim Basha: Ti nuk di asnjë gjë. Fare, fare. Unë kam dijeni, e kam kërkuar unë verifikimin në Prokurori. Dhe pres me qetësi totale rezultatin e këtij verifikimi dhe nuk ka as Edi Ramë, asnjeri tjetër që të më shantazhojë mua për çështje që janë kristal të pastra me ndërgjegjen dhe me qytetarët shqiptarë.

Lorenc Vangjeli: Po nëse nga SHBA vijnë të dhëna që ju implikojnë për para të paguara për lobim?

Lulzim Basha: Nuk ka shanse. Është një çështje që e kemi trajtuar me dhjetëra herë. Rri i qetë nëse ke hallin e opozitës, ose shqetësohu nëse ke hallin e Edi Ramës.

