Me çmim marramendës, dalin në shitje lentet që ‘kanë parë’ koncertin e Taylor Swift

16:22 11/05/2023

Një fans i Taylor Swift ka nxjerrë në shitje lentet e tij të kontaktit për 10 mijë Dollarë. Lente kontakti që “kanë parë turneun ‘Era’ të Taylor Swift”, përshkruhet në faqen ku është postuar artikulli.

Girl you should’ve at least gone for 13k cmon now https://t.co/wICuTNyJUS — Brenzo (@Brenzo14783) May 11, 2023

Sipas tij, lentet ‘kanë parë’ artisten duke performuar hitet e saj “Anti-Hero”, “Style” apo “Shake It Off” dhe janë listuar si “të përdorura”, por në “gjendje të shkëlqyer”.

quick does anyone have 10,000$ https://t.co/SmFpWXHpur — Ayah (@ayahwithanh13) May 11, 2023

Fotot tregojnë lentet që ndodhen në pëllëmbën e dorës që blerësit e mundshëm të mund t’i shohin paraprakisht.

Some people are just really weird https://t.co/FPK9jQHPwa — adam (@adameixm) May 11, 2023

Përdoruesit e Twitter si dhe admiruesit e Swift kanë reaguar duke e quajtur si diçka argëtuese, ndërsa nuk kanë munguar etiketimet si “çmenduri”, “budallallëk” dhe “e turpshme”./tvklan.al