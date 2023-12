Më dëgjo – Episodi 19

Shpërndaje







17:00 06/12/2023

Në gjyqin e improvizuar në klasë, Ekim fiton kundër Melises.

Kanat i rrëfen Ekimit se ai është i dashuruar me të.

Aziz i tregon Baharit shenjat e dhunes që ai po përjeton.

Pasi Riza mëson rreth rrefimit të Azizit, dhuna do të përshkallëzohet dhe kësaj here do të përfundojë në tragjedi.