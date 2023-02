Me dizenjo nga më të ndryshmet, disa mënyra si të vishni fundet këtë sezon (Foto)

Shpërndaje







11:08 09/02/2023

Java e Modës në Kopenhagen ka një nga veshjet më me ndikim në botë. Çdo Shkurt dhe Gusht, interesi i botës së modës kthehet në pamjet që parakalojnë nëpër rrugët e kryeqytetit danez.

Vajzat ndahen në dy grupe, ato minimaliste dhe adhuruese të veshjeve që bien shumë në sy. Danezët nuk kanë frikë nga eksperimentimi me veshjen, në garderobën e tyre do gjesh gjithmonë ngjyra të ndezura por edhe opsionet më “funky” me çorape të gjatë, me ngjyra apo stampa.

Këtë fillim viti po pëlqehen shumë palltot e gjata, fustanet voluminoze dhe baluket. Fundet maxi po shihen në pasarela dhe jo vetëm, me një gamë të gjerë dizenjosh. Minifundet po ashtu me ngjyra, të thurura dhe të stiluara me triko të gjata apo çorape.

Më poshte keni disa foto nga të cilat mund të frymëzoheni për të krijuar veshje të rehatshme dhe “in”: