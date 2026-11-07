6 nëntor 2026 – Një biçikletë e kuqe, një fotografi nga fëmijëria dhe një shenjë në fytyrë që e mban ende si kujtim të një aventure.
Gazetari Alban Xhihani u kthye pas në kohë, duke ndarë me publikun disa nga kujtimet e fëmijërisë së tij, gjatë një interviste në emisionin “Rudina”, Tv Klan.
Ai solli një fotografi të veçantë, ku shfaqet fëmijë, i ulur mbi biçikletën e tij të kuqe në sheshin “Skënderbej”. Një fotografi që në pamje të parë përcjell gëzimin e një fëmije që ka një nga lodrat më të dëshiruara të kohës.
Me humor, por edhe duke kujtuar emocionet e atyre viteve, gazetari tregoi se biçikleta ishte një dëshirë e madhe për të, ndërsa shenja në fytyrë ishte pasojë e një sherri të vogël mes shokësh, gjatë lojës në lagje.
“Kjo është ajo biçikleta ime e kuqe që ishte qejf i madh të kishe atë biçikletë. Po, po të shohësh, ta zmadhosh pak, unë kam një çarje këtu. Edhe e kam plagën, po ta shohësh, është plaga aty tek pjesa e sipërme me buzën e kam të qepur, sepse një shok i im shumë i ngushtë, papritur unë i hodha dhe te këmbët duke luajtur aty në lagje. Ai më shtyu, unë e godita, unë ia futa vrapit. Ai kishte shumë nishan, ishte shumë i shpejtë, por nuk më kapi dot edhe më lëshoi një gur. Më gjeti guri këtu. Edhe kam… ka qenë një tmerr kur më çuan në ambulancë që më qepën edhe ja e kam kujtim këtu.”
/tvklan.al